Пригожин показал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Пригожин показал обломки сбитого украинской ракетой Су-24 ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин показал обломки Су-24 частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сбитого украинской ракетой в районе села Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры появились в Telegram-канале WarGonzo.

«На Клещеевке достали останки нашего самолета. Борт номер 48, он же РФ93798, парни героически выполнили свою задачу, отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники, об этом много писали, много говорили, настало время отдать им дань уважения. Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, бои, сумели привезти этот борт», — рассказал Пригожин.

В начале декабря сообщалось, что Су-24 был сбит в районе села Клещеевки, когда во время выполнения боевой задачи начала резко меняться обстановка на земле. Отмечалось, что силы противника собирались совершить бронетанковый прорыв, из-за чего возник риск для позиций «Вагнера». Тогда командир экипажа Александр Антонов перенацелил самолет на бронетанковую колонну противника.

При развороте по самолету ударили из ПЗРК, и он начал снижаться в район колонны ВСУ — через несколько секунд Су-24 врезался в скопление украинской бронетехники.