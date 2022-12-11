Стали известны подробности гибели экипажа Су-24 ЧВК «Вагнер»

Военкор Симонов рассказал подробности гибели экипажа Су-24 авиации ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов рассказал подробности гибели экипажа Су-24 авиации ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале «Брюссельский связной».

Самолет был сбит 2 декабря в районе села Клещеевка, когда во время выполнения боевой задачи начала резко меняться обстановка на земле. Как стало известно Симонову, силы противника собирались совершить бронетанковый прорыв, из-за чего возник риск для позиций «Вагнера». Тогда командир экипажа Александр Антонов перенацелил самолет на бронетанковую колонну противника.

Для того, чтобы нанести удар, летчики «Вагнера» должны были залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. «Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полёта и уничтожение вновь выявленной цели», — сообщил Симонов.

Однако при развороте на боевой курс по самолету ударили из ПЗРК, после чего он начал снижаться в район колонны противника. В радиоэфире летчики призвали «встречать» их, и через несколько секунд Су-24 врезался в скопление бронетехники ВСУ. «В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены», — отметил военкор.

Ранее стало известно, что военнослужащие из ЧВК «Вагнер» находились в гостинице в городе Стаханове Луганской народной республики (ЛНР), когда по ней был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны ВСУ.