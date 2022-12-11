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08:28, 11 декабря 2022Россия

Стало известно о нахождении бойцов ЧВК «Вагнер» в гостинице ЛНР во время удара

«Русская весна»: в гостинице в Стаханове во время удара ВСУ находились бойцы ЧВК «Вагнер»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pixabay

В гостинице в городе Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) находились военнослужащие из ЧВК «Вагнер», когда по ней был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Русская весна».

Изданию стало известно об этом от сопровождающих бойцов военных корреспондентов. Отмечается, что здание гостиницы было частично разрушено. Информация о погибших и раненых в результате обстрела не поступало.

Ранее мэрия Стаханова сообщила, что украинские войска выпустили по населенному пункту снаряды из РСЗО HIMARS. При этом власти города утверждали, что частная гостиница во время удара не работала.

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Марина Совина
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