Драку женщины и школьника из-за сухариков в подмосковном автобусе сняли на видео

В подмосковной Электростали пассажирка автобуса подралась с подростком из-за сухариков

В подмосковной Электростали женщина и школьник подрались в салоне автобуса из-за сухариков. Произошедшее сняли на видео, запись публикует Telegram-канал «Типичная Электросталь».

По данным канала, во время поездки подросток ел сухарики и рассыпал крошки. Пассажирка сделала ему замечание, в ответ на которое школьник, предположительно, ее ударил. Между ними завязалась драка — на снятых очевидцем кадрах видно, как женщина и мальчик бьют друг друга руками по голове, в процессе потасовки школьник хватает россиянку за волосы.

Один из пассажиров автобуса вступился за женщину и отчитал подростка. Он призвал его убрать крошки и выгнал из салона общественного транспорта на следующей остановке.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром из-за сережки в ухе и выгнал его на улицу.

