Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 15 февраля 2023Россия

Драку женщины и школьника из-за сухариков в подмосковном автобусе сняли на видео

В подмосковной Электростали пассажирка автобуса подралась с подростком из-за сухариков

В подмосковной Электростали женщина и школьник подрались в салоне автобуса из-за сухариков. Произошедшее сняли на видео, запись публикует Telegram-канал «Типичная Электросталь».

По данным канала, во время поездки подросток ел сухарики и рассыпал крошки. Пассажирка сделала ему замечание, в ответ на которое школьник, предположительно, ее ударил. Между ними завязалась драка — на снятых очевидцем кадрах видно, как женщина и мальчик бьют друг друга руками по голове, в процессе потасовки школьник хватает россиянку за волосы.

Один из пассажиров автобуса вступился за женщину и отчитал подростка. Он призвал его убрать крошки и выгнал из салона общественного транспорта на следующей остановке.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром из-за сережки в ухе и выгнал его на улицу.

Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции
Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск
В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины
Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию
Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений
Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.