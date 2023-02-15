Том Брейди пообещал не сниматься в белье из-за ставшего мемом откровенного фото

Футболист Том Брейди пообещал не сниматься в белье из-за ставшего мемом фото в трусах

Игрок в американский футбол Том Брейди пообещал не публиковать фотографии в откровенном образе из-за ставшего мемом его снимка в нижнем белье. На эту тему он высказался в подкасте Lets's Go.

В разговоре с гостями шоу экс-супруг модели Жизель Бюндхен посоветовал слушателям приобрести продукции его собственного бренда BradyBrand. «На самом деле это очень классное белье. Я сейчас сижу в трусах свой марки. Обещаю, что не буду сниматься в них», — заявил спортсмен и добавил, что на тот момент не знал значение фразы thirst trap.

Брейди говорил о кадре, на котором он позировал топлес в коричневых трусах BradyBrand, прикрывая рукой область между ногами. Тогда игрок в американский футбол Роб Гронковски посмеялся над изображением. «Все выглядит круто, кроме чересчур скромного расположения его руки! Том слишком прикрылся, а надо было показать все свои прелести», — заявил он.

Том Брейди и Жизель Бюндхен развелись 28 октября после 13 лет брака. Заявления на развод подали оба. У пары двое детей: 12-летний сын Бенджамин Рейн и девятилетняя дочь Вивиан Лейк. Экс-супруги договорились, что будут вместе воспитывать детей.

Том Брэйди входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes. В то же время Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год она встречалась с актером Леонардо ДиКаприо.