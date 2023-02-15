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11:51, 15 февраля 2023Бывший СССР

На Украине россиянину не дали вывезти имущество

Офис генпрокурора Украины заявил, что российскому бизнесмену не дали вывезти имущество

Фото: РИА Новости

Офис генерального прокурора Украины заявил, что российский бизнесмен якобы пытался вывезти из республики ранее национализированное Киевом имущество. Об этом сообщила пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что после принятия судом решения о взыскании в доход государства принадлежащих российскому бизнесмену предприятий он решил вывезти с их территорий движимые активы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что офис генпрокурора инициировал проведение неотложных следственных действий на этих предприятиях в Днепропетровской области. В результате были изъяты более 100 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, шесть железнодорожных вагонов и промышленное оборудование.

Ранее Украина национализировала активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов). Как отмечается, речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс».

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Кристина Есикова
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