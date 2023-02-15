На Украине россиянину не дали вывезти имущество

Офис генпрокурора Украины заявил, что российскому бизнесмену не дали вывезти имущество

Офис генерального прокурора Украины заявил, что российский бизнесмен якобы пытался вывезти из республики ранее национализированное Киевом имущество. Об этом сообщила пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что после принятия судом решения о взыскании в доход государства принадлежащих российскому бизнесмену предприятий он решил вывезти с их территорий движимые активы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что офис генпрокурора инициировал проведение неотложных следственных действий на этих предприятиях в Днепропетровской области. В результате были изъяты более 100 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, шесть железнодорожных вагонов и промышленное оборудование.

Ранее Украина национализировала активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов). Как отмечается, речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс».