Киев национализировал активы россиян на 54 миллиона долларов
Киев национализировал активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (свыше 54 миллионов долларов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.
«По материалам службы безопасности высший антикоррупционный суд (ВАС) удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали (...) Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову», — сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс». По информации СБУ, стоимость переданного Украине имущества составляет не менее двух миллиардов гривен.
Ранее ведомство сообщило, что сотрудники украинских правоохранительных органов арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Продукцию нашли в вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта. Контейнеры с удобрениями ввезли в республику еще до начала кризиса.