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19:28, 6 февраля 2023Бывший СССР

Киев национализировал активы россиян на 54 миллиона долларов

СБУ заявила, что Киев национализировал активы бизнесменов России на 54 миллиона долларов

Фото: Unsplash

Киев национализировал активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (свыше 54 миллионов долларов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«По материалам службы безопасности высший антикоррупционный суд (ВАС) удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали (...) Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс». По информации СБУ, стоимость переданного Украине имущества составляет не менее двух миллиардов гривен.

Ранее ведомство сообщило, что сотрудники украинских правоохранительных органов арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Продукцию нашли в вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта. Контейнеры с удобрениями ввезли в республику еще до начала кризиса.

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Кристина Есикова
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