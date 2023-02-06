Киев национализировал активы россиян на 54 миллиона долларов

СБУ заявила, что Киев национализировал активы бизнесменов России на 54 миллиона долларов

Киев национализировал активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (свыше 54 миллионов долларов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«По материалам службы безопасности высший антикоррупционный суд (ВАС) удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали (...) Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс». По информации СБУ, стоимость переданного Украине имущества составляет не менее двух миллиардов гривен.

Ранее ведомство сообщило, что сотрудники украинских правоохранительных органов арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Продукцию нашли в вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта. Контейнеры с удобрениями ввезли в республику еще до начала кризиса.