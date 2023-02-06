На Украине арестовали 170 вагонов с удобрениями из России и Белоруссии

На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями на $2,7 млн

Сотрудники правоохранительных органов Украины арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по материалам СБУ и подразделений Бюро экономической безопасности (БЭБ) на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства наложен арест. Продукцию обнаружили в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта. Контейнеры с удобрениями были ввезены на Украину еще до начала кризиса и находились в стране транзитом. Предполагается, что товар собирались переправить в третьи страны для продажи и получения доходов в миллионы долларов.

«Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысячи тонн почти на 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, груз принадлежал двум компаниям — одному из крупнейших в мире российскому производителю калийных удобрений «Уралкалий» и белорусскому предприятию «Беларуськалый». Продукция была изъята, также было возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что единственная партия удобрений, которую Россия безвозмездно передала Малави при посредничестве ООН, спустя почти пять месяцев так и не достигла пункта назначения.

В декабре 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение на вывоз российских удобрений, которые застряли в ряде зарубежных портов, получено. Речь шла о грузах, которые находились в портах Эстонии, Роттердама и Антверпена.