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19:14, 19 декабря 2022Мир

Застрявшие за рубежом российские удобрения вывезут из заграничных портов

Генсек ООН Гутерриш: получено разрешение на вывоз застрявших в портах российских удобрений

Фото: Shutterstock

Разрешение на вывоз российских удобрений, которые застряли в ряде зарубежных портов, получено. Об этом на пресс-конференции сообщил генсек организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Речь идет о грузах, которые находятся в портах Эстонии, Роттердама и Антверпена. Гутерриш напомнил, что ранее в Мозамбик из Нидерландов отправилось судно с российскими удобрениями. Позже их по земле доставят в Малави.

«На данный момент также завершена инспекция других грузов в Роттердаме, Антверпене и Эстонии, разрешение на их вывоз уже получено», — добавил генсек ООН.

В ноябре стало известно, что власти Нидерландов согласились разблокировать российские удобрения, которые из-за санкций были задержаны в порту Роттердама. Отмечалось, что Амстердам пропустит 20 тысяч тонн груза, который должен был отправиться в Малави. На такой шаг, как сообщало агентство Reuters, Нидерланды пошли после просьбы ООН.

16 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не планирует препятствовать экспорту российских удобрений. Такое же решение Брюссель, по его словам, принял в отношении российского зерна.

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Полина Матюхина
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