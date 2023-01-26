Единственная партия российских удобрений не дошла до Малави

Посол Ерхов: единственная партия удобрений из РФ не дошла до Малави спустя пять месяцев

Единственная партия удобрений, которую Россия безвозмездно передала Малави при посредничестве ООН, спустя почти пять месяцев так и не достигла пункта назначения. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили об инициативе Москвы по безвозмездной передаче 262 тысяч тонн удобрений, заблокированных в Латвии, Эстонии, Нидерландах и Бельгии. Единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена в Малави 28 ноября 2022 года.

«Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере 200 тысяч долларов США. Хотя речь идет о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона», — сказано в сообщении.

Через месяц удобрения прибыли в порт Мозамбика и сейчас должны находиться на пути в Малави. Таким образом, на отправку одной части безвозмездных удобрений под эгидой ООН ушло несколько месяцев, а груз все еще не дошел до получателя. «Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции», — отметили в дипведомстве.

Говорить о нормализации экспорта продукции и удобрений нельзя, так как обслуживаются коммерческие заказы Украины и интересы запада, подчеркнули в министерстве.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что организация прилагает усилия, работая над снятием всех возможных препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

В декабре 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение на вывоз российских удобрений, которые застряли в ряде зарубежных портов, получено. Речь шла о грузах, которые находились в портах Эстонии, Роттердама и Антверпена.