МИД России: ООН бездействует по вопросу возобновления экспорта аммиака из порта Южный

МИД России обвинил ООН в бездействии по вопросу возобновления российского экспорта аммиака из порта Южный. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

В министерстве указали на то, что в сообщении ООН говорится о прописанной в «черноморской инициативе» задаче возобновления экспорта аммиака. «Несмотря на то что такой вывоз удобрений, включая аммиак, должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского продовольствия, в документе расплывчато сообщается о неких дискуссиях между некими сторонами в целях достижения некоего соглашения», — объяснили в ведомстве.

В МИД напомнили, что экспорт аммиака должен был начаться в рамках реализации «черноморской инициативы» без дополнительных договоренностей, для чего сейчас есть технические возможности.

«Не хватает только и исключительно согласия Киева, который блокирует поставки сырья для удобрений (достаточного для обеспечения продовольствием 200 млн человек), обставляя их целым набором политических предусловий — от освобождения военнопленных до помощи в продаже краденой продукции. Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют», — заявили в МИД. Российские представители, добавили в ведомстве, в переговорах, упомянутых ООН, не участвуют.

В сентябре 2022 года стало известно, что в ООН обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину. Так предлагалось улучшить глобальную ситуацию с удобрениями, производство которых в Европе сократилось из-за роста цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский высказывался против этой инициативы.