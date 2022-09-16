Зеленский заявил о согласии на поставки аммиака из России через Украину в обмен на пленных

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для экспорта российского аммиака через Украину — по его словам, он согласился бы на это в обмен на освобождение украинских военнопленных. Об этом сообщает Reuters.

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что в ООН обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину. Так предлагается улучшить глобальную ситуацию с удобрениями, производство которых в Европе сократилось из-за роста цен на газ.

Как отмечает Reuters, ООН предложила перекачивать аммиак российской компании «Уралхим» к украинской границе, где его покупал бы базирующийся в США сырьевой трейдер Trammo.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.