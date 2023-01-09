ООН заявила о работе над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

ООН заявила о сосредоточенности на попытках снять препятствия для экспорта удобрений из РФ

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что организация прилагает усилия, работая над снятием всех возможных препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений, сообщает РИА Новости.

«Глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию — прим. «Ленты.ру») Ребекка Гринспан и генсек ООН сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями», — заявил он.

Дюжаррик отметил, что международная организация непрерывно пытается добиться прогресса в данном вопросе.

Ранее экс-глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал, что человечество столкнулось с серьезным кризисом доступности продуктов питания, который затем может перейти в глобальную продовольственную катастрофу.