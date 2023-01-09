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21:25, 9 января 2023Экономика

ООН заявила о работе над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

ООН заявила о сосредоточенности на попытках снять препятствия для экспорта удобрений из РФ

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что организация прилагает усилия, работая над снятием всех возможных препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений, сообщает РИА Новости.

«Глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию — прим. «Ленты.ру») Ребекка Гринспан и генсек ООН сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями», — заявил он.

Дюжаррик отметил, что международная организация непрерывно пытается добиться прогресса в данном вопросе.

Ранее экс-глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал, что человечество столкнулось с серьезным кризисом доступности продуктов питания, который затем может перейти в глобальную продовольственную катастрофу.

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Марина Совина
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