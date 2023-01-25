Небензя пожаловался на невозможность поставок удобрений из РФ в Сирию из-за США

Постпред РФ Небензя пожаловался на невозможность поставок удобрений в Сирию из-за США

Из-за санкций США невозможно поставить российские удобрения в Сирию, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

Российский дипломат отмечает, что поставка удобрений невозможна из-за того, что суда с удобрениями заблокированы в европейских портах.

«Выясняется, из-за принятого властями США "акта Цезаря" ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения», — сказал он, упомянув название законодательного акта о введении санкций против арабской республики.

Небензя подчеркивает, что Россия и Сирия уже направили соответствующую жалобу генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. По словам представителя РФ, Москва и Дамаск рассчитывают получить от ООН четкую информацию о решении проблемы.

Ранее МИД России обвинил ООН в бездействии по вопросу возобновления российского экспорта аммиака из порта Южный.