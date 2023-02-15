Министр обороны Британии усомнился в возможности дать Украине истребители

Министр обороны Британии Уоллес: Киев получит истребители лишь после окончания конфликта

Обучение пилотов и техников для обслуживания самолетов — это долгий процесс, подготовка украинских военнослужащих для работы на западной авиационной технике будет вестись лишь после окончания конфликта, тогда же Украина получит и истребители. Так в возможности передачи Киеву самолетов усомнился министр обороны Британии Бен Уоллес в эфире Sky News.

«Я думаю, что мы быстрее можем помочь Украине поставкой вооружения, которое ей нужно на земле, нежели чем носителей в соответствии с определенными запросам. Обучение пилотов для управления истребителем — важный шаг в этом направлении, но ключевой момент в том, что истребители — это не ПТРК, управление истребителем не только требует нескольких месяцев обучения, но также очень значительной команды механиков, чтобы его поддерживать», — заявил он.

В то же время пока ни власти США, ни власти Германии не согласовали поставки истребителей Украине. Как говорил представитель Минобороны Германии Арне Коллац, на данный момент правительство ФРГ не рассматривает вопрос поставок западных истребителей по запросу Киева. Эта тема до сих пор не поднималась и в Евросовете.

