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08:41, 15 февраля 2023Экономика

В Европе заработал временный механизм ограничения цен на газ

В ЕС заработал временный механизм ограничения цен на газ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В ЕС заработал динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за одну тысячу кубометров), пишет ТАСС.

Временный механизм коррекции цен будет запускаться, если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах превышает 180 евро за мегаватт-час и одновременно оказывается на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

Тогда запрету будут подлежать сделки, в которых цена на газ будет на 35 евро за мегаватт-час (около 370 долларов за тысячу кубометров) выше ориентировочной стоимости СПГ, основанной на корзине основных международных хабов. Ограничение с момента активации должно действовать 20 дней.

Механизм может быть отменен, если наступит дефицит газа в Европе. В частности, он прекратит свое действие, если спрос на газ увеличится на 15 процентов за месяц или на 10 процентов в течение двух месяцев, а также при сильном снижении импорта СПГ или сокращении объема торгов на хабе TTF в Нидерландах.

Платон Щукин
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