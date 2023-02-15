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12:41, 15 февраля 2023Россия

У депутатов Госдумы выявили COVID перед посланием Путина

Депутат ГД Парфенов: у 15 парламентариев выявили COVID перед посланием Владимира Путина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У 15 депутатов Госдумы (ГД) выявили COVID перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Денис Парфенов в своем Telegram-канале.

Депутат ГД не уточнил, откуда у него появилась эта информация.

«Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», — заявил Парфенов.

Во вторник, 21 февраля, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Оно пройдет в Гостином дворе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в послании глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

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Марк Леонов
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