Стала известна судьба пострадавшей от взрыва газа новосибирской пятиэтажки

Пострадавшую от взрыва газа новосибирскую пятиэтажку признали аварийной

В Новосибирске пятиэтажный дом, пострадавший от взрыва бытового газа, признали аварийным. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета в среду, 15 февраля, пишет ТАСС.

Соответствующий документ подписал мэр города Анатолий Локоть. По словам градоначальника, здание восстановлению не подлежит, накануне получено соответствующее решение комиссии. Он уточнил, что дом должен быть расселен до 2024 года включительно.

О взрыве газа в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска стало известно 9 февраля, произошло частичное обрушение двух подъездов. Местные власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

10 февраля поисково-спасательные работы на месте происшествия были завершены. В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек.