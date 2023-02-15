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11:43, 15 февраля 2023Россия

Стала известна судьба пострадавшей от взрыва газа новосибирской пятиэтажки

Пострадавшую от взрыва газа новосибирскую пятиэтажку признали аварийной
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Новосибирске пятиэтажный дом, пострадавший от взрыва бытового газа, признали аварийным. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета в среду, 15 февраля, пишет ТАСС.

Соответствующий документ подписал мэр города Анатолий Локоть. По словам градоначальника, здание восстановлению не подлежит, накануне получено соответствующее решение комиссии. Он уточнил, что дом должен быть расселен до 2024 года включительно.

О взрыве газа в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска стало известно 9 февраля, произошло частичное обрушение двух подъездов. Местные власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

10 февраля поисково-спасательные работы на месте происшествия были завершены. В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек.

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Евгения Куликова
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