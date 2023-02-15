Трихолог раскрыла опасность редкого мытья головы

Трихолог Акта Бавалия: редкое мытье головы может привести к раздражению и воспалению

Трихолог Акта Бавалия из Лондона, Англия, раскрыла опасность редкого мытья головы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка обратилась к зрительницам на фоне появления видео в соцсетях, где девушки рассказывают о своем опыте отказа от частого удаления загрязнений с прядей. Эксперт призвала не следовать данной тенденции и заявила, что подобное поведение может привести к негативным последствиям.

Так, по ее словам, кожа головы потеет, вырабатывает жир и покрывается отмершими клетками, что создает идеальную среду для размножения бактерий при недостаточном очищении. Это служит причиной не только неприятного запаха, но и провоцирует раздражение, шелушение, зуд и воспаление, пояснила эксперт по волосам.

Ранее в феврале блогерша с никнеймом imogenation решила провести эксперимент над волосами и поделилась результатом. Женщина отказалась от мытья головы на 20 дней. В первое время ей казалось, что пряди будут жирными. Однако, по ее словам, они стали очень мягкими.