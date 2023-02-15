На Украине оценили готовность ВСУ использовать западное вооружение

Минобороны Украины: ВСУ будут готовы использовать технику Запада через несколько месяцев

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут готовы использовать западное вооружение через несколько месяцев. Об этом заявил глава Минобороны республики Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ».

«По технике — сроки прозвучали. Все возможности ее поставки на Украину привязаны прежде всего к сроку обучения. То есть техника не может поступить просто так. Наши экипажи — не имеет значения, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", — должны подготовиться. (…) Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы», — рассказал он. По словам Резникова, надо обучить не только экипаж, но и его взаимодействие в составе целого подразделения.

Ранее министр опроверг слова замруководителя офиса президента Украины Игоря Жовквы, отметив, что заявления о заканчивающихся боеприпасах ВСУ не соответствуют действительности. Как он утверждает, страна подготовлена к отражению ударов. Резников добавил, что во время боевых действий всегда чего-то не хватает.

