На Украине опровергли слова о заканчивающихся боеприпасах

Глава Минобороны Украины Резников опроверг слова о заканчивающихся у армии боеприпасах

Информация, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Минобороны республики Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ».

Министр опроверг слова Игоря Жовквы, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти не осталось боеприпасов.

«Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит [боеприпасов] для того, чтобы отбить нашествие, нельзя», — заверил Резников.

Он сказал, что Украина подготовлена к отражению ударов. «Но чем больше будет боеприпасов, тем лучше, и об этом знают наши партнеры», — добавил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что Киев и Лондон обсуждают возможность открытия совместных предприятий, которые смогли бы производить британские вооружения на территории Украины. Об этом рассказал анонимный представитель оборонно-промышленного комплекса Великобритании.