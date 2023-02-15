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15:32, 15 февраля 2023Силовые структуры

Расстрелявшему людей в баре российскому бизнесмену вынесли вердикт

В Петербурге присяжные признали виновным бизнесмена Яковлева, расстрелявшего людей в баре

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Петербурге присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Станиславу Яковлеву, который расстрелял людей в баре. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Яковлева признали виновным по пунктам «д», «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия»), статье 213 («Хулиганство»), пункту 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следствие и суд установили, что 5 октября 2015 года в баре на Гороховой улице произошла массовая драка, в ходе которой Яковлев в состоянии алкогольного опьянения избил руками, ногами и стулом пятерых человек, а затем выстрелил двум потерпевшим в грудь и одному — в голову. Потерпевших удалось спасти, Яковлев скрылся. Задержали предпринимателя спустя пять лет, в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое иностранцев попали в больницу с ранениями после конфликта из-за парковки.

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Илона Палей
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