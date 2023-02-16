Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 16 февраля 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объекты инфраструктуры получили повреждения

Власти Кировоградской и Днепропетровской областей заявили о повреждении инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие, а в Кировоградской области пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом заявили власти регионов, передает РИА Новости.

«Повреждено промышленное предприятие», — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что в здании произошел пожар, который потушили. Спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук рассказал, что на объекте критической инфраструктуры Кировоградской области также проходит тушение пожара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ
Назван способ увеличения эффективности сжигания жира при занятиях спортом
В США обвинили Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо
Россияне бросились скупать дорогое жилье в одной курортной стране
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
В двух областях Украины объекты инфраструктуры получили повреждения
В США заявили о слежке за китайским «шаром-шпионом» с момента запуска
Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов после землетрясения
Появились кадры перевернувшегося на российской трассе рейсового автобуса
Рабочая группа по СВО направила доклад Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.