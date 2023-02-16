В двух областях Украины объекты инфраструктуры получили повреждения

Власти Кировоградской и Днепропетровской областей заявили о повреждении инфраструктуры

На Украине в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие, а в Кировоградской области пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом заявили власти регионов, передает РИА Новости.

«Повреждено промышленное предприятие», — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что в здании произошел пожар, который потушили. Спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук рассказал, что на объекте критической инфраструктуры Кировоградской области также проходит тушение пожара.

