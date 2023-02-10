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14:15, 10 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении четырех ТЭС

В ДТЭК сообщили о серьезном повреждении оборудования на четырех украинских ТЭС
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Gleb Garanish / Reuters

В результате ракетных ударов повреждены четыре украинские теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале украинской энергетической компании ДТЭК.

Представители компании уточнили, что оборудование ТЭС получило серьезные повреждения. Отмечается также, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий ударов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате взрывов в украинской столице были повреждены электросети. До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявлял об ударе по объекту критической инфраструктуры в городе.

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Алевтина Запольская
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