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11:32, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Харькове подтвердили удар по объекту критической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры города

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, удар по объекту был нанесен около 10 часов утра по местному времени. Мэр также предупредил, что сегодня в городе могут быть перебои с электричеством и прочими коммунальными услугами.

Ранее стало известно, что в результате взрывов была повреждена критическая инфраструктура в Харьковской области. Как заявил глава администрации региона Олег Синегубов, в ряде районов были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

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Георгий Нестеров
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