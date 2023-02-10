В Харькове подтвердили удар по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова Терехов подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры города
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, удар по объекту был нанесен около 10 часов утра по местному времени. Мэр также предупредил, что сегодня в городе могут быть перебои с электричеством и прочими коммунальными услугами.
Ранее стало известно, что в результате взрывов была повреждена критическая инфраструктура в Харьковской области. Как заявил глава администрации региона Олег Синегубов, в ряде районов были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.