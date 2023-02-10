Кличко сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении электросетей города

В Киеве в результате взрывов повреждены электросети, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram. По его словам, пострадавших не оказалось.

«Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей», — сообщил Кличко.

Утром 10 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре в украинской столице зафиксировали серию взрывов, а один из них попал на видео.