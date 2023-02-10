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11:25, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

В Киеве утром в пятницу произошли взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщила народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Мария Мезенцева, пишет Klymenko Time в Telegram-канале.

При этом официального подтверждения предоставлено не было.

Тем временем администрация Киевской области в своем Telegram-канале подтвердила работу ПВО. «В Киевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и покой!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во всех областях Украины утром в пятницу, 10 февраля, объявили воздушную тревогу. Сигнал тревоги по всей территории республики прозвучал в 8:27-8:30 по местному времени. Сначала сирены услышали жители Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской областей, а также Киева.

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Варвара Кошечкина
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