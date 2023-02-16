Агрессивная курица убила пожилого мужчину

The Sun: в Ирландии курица нанесла пожилому мужчине колотую рану и убила его

В Ирландии агрессивная курица напала на пожилого жителя города Баллинаслоу Джаспера Крауса и убила его. Об этом сообщает The Sun.

Пострадавшего мужчину заметил сосед. Он позвонил его дочери Вирджинии Гинан, сообщил о произошедшем и вызвал бригаду скорой помощи. Когда женщина приехала к отцу, то сразу увидела следы крови на полу, ведущие к курятнику, а затем отца, лежащего без сознания в окружении парамедиков. Они пытались реанимировать Крауса, однако он скончался от полученных ранений.

Позже Гинан заметила кровь на лапах одной из куриц, которая ранее нападала на нее и всегда вела себя агрессивно. Она предположила, что птица стала причиной смерти отца, и оказалась права. Курица нанесла Краусу колотую рану, из-за чего у него открылось сильное кровотечение.

У мужчины было слабое здоровье: он находился в ремиссии после рака и страдал от почечной недостаточности. Результаты вскрытия показали, что он скончался от аритмии. Смерть Крауса была признана несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 18-летнего юношу и приехавшего на его похороны 75-летнего деда. Родственники погибли в течение суток.

