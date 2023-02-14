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21:30, 14 февраля 2023Из жизни

Тигр убил юношу и приехавшего на его похороны деда в течение суток

В Индии дикий тигр растерзал 18-летнего внука и его 75-летнего деда в течение суток

Фото: unsplash

В Индии тигр растерзал 18-летнего жителя штата Карнатака и приехавшего на его похороны 75-летнего деда. Об этом сообщает Deccan Herald.

Родственники погибли в течение суток в районе Кодагу. Юноша по имени Четхан был убит дикой кошкой около полудня в воскресенье, 12 февраля. Он с другими рабочими собирал кофе на плантации, расположенной рядом с Национальным парком Нагарахол. Внезапно рядом появился тигр. Мужчины бросились бежать, однако Четхану спастись не удалось, — зверь вцепился ему в горло и убил.

Дед Четхана по имени Раджу вместе с родными приехал на похороны внука вечером того же дня. Около половины восьмого утра в понедельник, 13 февраля, пожилой мужчина вышел из дома, был атакован тигром и также погиб на месте.

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После двух смертельных происшествий на место прибыла специальная группа по борьбе с тиграми и суперинтендант полиции. В данный момент сотрудники Департамента лесного хозяйства проводят приготовления к поимке зверя, который, судя по всему, обосновался вблизи кофейной плантации.

Жители района Кодагу рассказали, что столкновения людей с тиграми участились в последние пять лет. Они потребовали от властей принять решительные меры по борьбе с дикими кошками.

Ранее сообщалось, что в деревне вблизи индийского города Сидхи тигр убил собиравшую валежник женщину. Жертве нападения было 45 лет.

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Никита Савин
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