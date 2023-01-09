Тигр растерзал женщину на глазах у ее подруг

Times of India: тигр напал на собиравшую валежник женщину и убил ее

В деревне вблизи индийского города Сидхи, штат Мадхья-Прадеш, тигр убил собиравшую валежник женщину на глазах у ее подруг. Об этом сообщает Times of India.

45-летняя Гудди Баи отправилась в лес собирать валежник вместе с несколькими жительницами деревни. Внезапно из леса вышел тигр и напал на нее. Ее приятельница, ставшая очевидицей нападения, подняла тревогу.

Другие жители деревни поспешили на место происшествия. Хищник бросил растерзанное тело и скрылся в лесу. К моменту обнаружения Баи была мертва.

За 20 дней до этого тигр напал на другую женщину. Она получила травмы, но выжила.

Местные жители утверждают, что чиновники из индийской лесной службы не прислушиваются к их требованиям. «У нас нет проблем с тиграми. Они могут жить в лесу, и специалисты должны установить высокий забор там, где лес примыкает к деревням. Большинство из нас — бедные, и походы в лес необходимы нам, чтобы выжить. Некоторые части леса можно отгородить как пастбища для местных жителей. Эти участки должны быть защищены от тигров», — заявила староста деревни Панчвати Байга.

Ранее сообщалось, что тигр в деревне вблизи индийского города Сеони, штат Мадхья-Прадеш, убил сидевшего в туалете мужчину и ранил еще двух человек. Пострадавших доставили в окружную больницу.

