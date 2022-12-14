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11:08, 14 декабря 2022Из жизни

Мужчина отправился в туалет и погиб в пасти тигра

India Herald: в Индии тигр убил сидевшего в туалете мужчину и ранил еще двух человек

Фото: Blake Meyer / Unsplash

Тигр в деревне вблизи индийского города Сеони, штат Мадхья-Прадеш, убил сидевшего в туалете мужчину и ранил еще двух человек. Об этом сообщает India Herald.

55-летний Чунилала Патл жил в деревне, которая находится в буферной зоне тигрового заповедника Пенч. Мужчина отправился в расположенный неподалеку туалет, когда на него напал тигр. Хищник убил индийца, а затем устроил засаду в поле и напал еще на двух человек. Пострадавших доставили в окружную больницу.

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Узнав, что их земляк погиб из-за нападения хищника, разъяренные местные жители начали протестовать. Они обвинили чиновников в том, что те не предпринимают ничего, чтобы защитить их от диких животных, которые водятся в этой местности. Вооружившись палками и железными прутьями, они разгромили шесть автомобилей государственных служб и напали на ветеринара заповедника Акхилеша Мишру. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Прибывшим на место происшествия полицейским протестующие заявили, что тигр прячется где-то поблизости.

Ранее сообщалось, что жители деревни вблизи тигрового заповедника Валмики в индийском штате Бихар устроили бунт после того, как тигр растерзал 35-летнего мужчину. Местный житель шел в туалет, когда на него напал тигр.

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Алиса Дмитриева
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