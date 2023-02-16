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04:59, 16 февраля 2023Забота о себе

Специалисты по питанию развеяли мифы об эффективности афродизиаков

Independent: специалисты по питанию заявили, что шоколад и устрицы не повышают либидо

Фото: Thomas John / Unsplash

Утверждение, что некоторые продукты питания повышают либидо, — просто миф. Популярное заблуждение развеяли специалисты по питанию Саманта Билтон, Дрю Смит и Брайан Куок Ле в беседе с Independent.

Эффективность использования шоколада, алкоголя и устриц в качестве афродизиаков не доказана, заявила историк кулинарии Саманта Билтон. По ее словам, существуют исследования, указывающие на то, что в составе шоколада, в том числе и горячего, есть соединения с возбуждающим эффектом. Однако они не повышают уровень либидо напрямую, а лишь поднимают настроение и вызывают чувство счастья.

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В свою очередь, историк кулинарии Дрю Смит связал популярность устриц как продукта, способствующего усилению мужественности и здоровому половому влечению, с их высокой питательной ценностью. Эти моллюски богаты витаминами D и B12, медью, цинком и магнием, которые необходимы для профилактики эректильной дисфункции и для общего укрепления здоровья.

При такой ужасной диете, как у большинства людей в прошлом, питательные свойства устриц были довольно очевидны. На самом деле, если бы в те времена врачи знали то, что мы знаем теперь, они бы назначали их для улучшения питания

Дрю Смитисторик кулинарии, автор книги «Устрицы: гастрономическая история»

В заключение Брайан Куок Ле предупредил, что все рассказы о продуктах-афродизиаках являются лишь маркетинговой уловкой. По его словам, не способствует повышению интереса к сексу и алкоголь, так как в его химическом составе нет ничего, что могло бы повлиять на либидо. Спиртные напитки только помогают людям расслабиться, снять мышечное напряжение, а, значит, стать более склонными к сексу, объяснил он.

Нередко то, что происходит у нас в голове, способствует желаемому результату куда сильнее, чем любая еда, которую вы съели

Брайан Куок Леспециалист по кулинарии, консультант

Ранее сексопатолог Даниэль Беннет назвал женщинам способы вернуть сексуальную активность. Он рекомендовал контролировать уровень гормонов и работу щитовидной железы.

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Наталья Обрядина
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