Специалисты по питанию развеяли мифы об эффективности афродизиаков
Утверждение, что некоторые продукты питания повышают либидо, — просто миф. Популярное заблуждение развеяли специалисты по питанию Саманта Билтон, Дрю Смит и Брайан Куок Ле в беседе с Independent.
Эффективность использования шоколада, алкоголя и устриц в качестве афродизиаков не доказана, заявила историк кулинарии Саманта Билтон. По ее словам, существуют исследования, указывающие на то, что в составе шоколада, в том числе и горячего, есть соединения с возбуждающим эффектом. Однако они не повышают уровень либидо напрямую, а лишь поднимают настроение и вызывают чувство счастья.
В свою очередь, историк кулинарии Дрю Смит связал популярность устриц как продукта, способствующего усилению мужественности и здоровому половому влечению, с их высокой питательной ценностью. Эти моллюски богаты витаминами D и B12, медью, цинком и магнием, которые необходимы для профилактики эректильной дисфункции и для общего укрепления здоровья.
При такой ужасной диете, как у большинства людей в прошлом, питательные свойства устриц были довольно очевидны. На самом деле, если бы в те времена врачи знали то, что мы знаем теперь, они бы назначали их для улучшения питания
В заключение Брайан Куок Ле предупредил, что все рассказы о продуктах-афродизиаках являются лишь маркетинговой уловкой. По его словам, не способствует повышению интереса к сексу и алкоголь, так как в его химическом составе нет ничего, что могло бы повлиять на либидо. Спиртные напитки только помогают людям расслабиться, снять мышечное напряжение, а, значит, стать более склонными к сексу, объяснил он.
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