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15:44, 16 февраля 2023Россия

Власти Крыма объяснили сообщения о взрыве

Советник главы Крыма Крючков объяснил боевым слаживанием сообщения о взрыве в Армянске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма объяснили сообщения о взрыве в Армянске. По словам советника главы Крыма Сергея Аксенова, Олега Крючкова, в районе этого города на севере полуострова происходит боевое слаживание российских войск. Об этом Крючков написал в своем Telegram-канале.

Ранее жители Крыма сообщали в социальных сетях о больном облаке дыма после громкого звука в районе Армянска.

«Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.
Просим доверять только официальным источникам информации», — обратился к крымчанам советник Аксенова.

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Марк Леонов
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