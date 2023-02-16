Развожаев заявил о двух сбитых системами ПВО беспилотниках над морем в Севастополе

Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал Развожаев и призвал жителей сохранять спокойствие.

16 января Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украны (ВСУ). Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 БПЛА над городом. Никто не пострадал, объекты в городе и акватории не оказались повреждены.