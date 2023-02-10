Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 10 февраля 2023Россия

Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт

Развозжаев объяснил звуки стрельбы в районе одной из бухт Севастополя тренировкой военных
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Звуки стрельбы в районе Артиллерийской бухты в Севастополе связаны с тренировкой военных Черноморского флота России. Такое объяснение привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

По информации властей, в одной из севастопольских бухт сейчас идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. Развозжаев заверил, что несмотря на это в городе все спокойно.

9 февраля он сообщал, что громкие звуки в Севастополе были связаны с тренировками артиллерийских расчетов.

В середине января Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 дронов над городом. Никто из мирных жителей тогда не пострадал, городские объекты также не были повреждены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ЦБ высказался о добровольном взносе бизнеса в бюджет
Появление Карла III в дырявых носках отказались считать нарушением этикета
Бритни Спирс прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем
Серийное производство дронов «Шершень» начнут в апреле
Ученица российской школы получила травму на неисправной шведской стенке
На Западе раскрыли причину милитаризации Польши
На границе Казахстана и России произошло землетрясение
Названы самые популярные цвета маникюра у россиянок
Охранник жестоко избил мужчину в центре Москвы и попал на видео
Организованную пенсионеркой банду дорожных мошенников задержали под Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.