Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт

Развозжаев объяснил звуки стрельбы в районе одной из бухт Севастополя тренировкой военных

Звуки стрельбы в районе Артиллерийской бухты в Севастополе связаны с тренировкой военных Черноморского флота России. Такое объяснение привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

По информации властей, в одной из севастопольских бухт сейчас идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. Развозжаев заверил, что несмотря на это в городе все спокойно.

9 февраля он сообщал, что громкие звуки в Севастополе были связаны с тренировками артиллерийских расчетов.

В середине января Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 дронов над городом. Никто из мирных жителей тогда не пострадал, городские объекты также не были повреждены.