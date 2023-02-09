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14:08, 9 февраля 2023Россия

В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками артиллерийских расчетов

Фото: Andrey Che / Unsplash

Громкие звуки в Севастополе связаны с учением российских военных. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

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16 января Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украны (ВСУ). Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 БПЛА над городом. Никто не пострадал, объекты в городе и акватории не оказались повреждены.

2 января Развожаев сообщил об отражении атаки двух беспилотников, 7 января севастопольский губернатор заявлял, что силы ПВО сбили дрон над Северным молом в Севастопольской бухте.

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Анастасия Шейкина
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