В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками артиллерийских расчетов

Громкие звуки в Севастополе связаны с учением российских военных. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

16 января Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украны (ВСУ). Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 БПЛА над городом. Никто не пострадал, объекты в городе и акватории не оказались повреждены.

2 января Развожаев сообщил об отражении атаки двух беспилотников, 7 января севастопольский губернатор заявлял, что силы ПВО сбили дрон над Северным молом в Севастопольской бухте.