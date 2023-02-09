В Севастополе объяснили громкие звуки в городе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками артиллерийских расчетов
Громкие звуки в Севастополе связаны с учением российских военных. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов. В городе все спокойно», — написал Развожаев.
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16 января Севастополь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украны (ВСУ). Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 БПЛА над городом. Никто не пострадал, объекты в городе и акватории не оказались повреждены.
2 января Развожаев сообщил об отражении атаки двух беспилотников, 7 января севастопольский губернатор заявлял, что силы ПВО сбили дрон над Северным молом в Севастопольской бухте.