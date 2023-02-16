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04:03, 16 февраля 2023Мир

В США захотели засудить Байдена

Генпрокурор Техаса Пакстон подаст в суд на президента Байдена и администрацию США
Кен Пакстон

Кен Пакстон. Фото: Go Nakamura / Reuters

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон захотел засудить президента США Джо Байдена и его администрацию. Об этом сообщается на сайте офиса прокурора.

Как говорится в заявлении, Пакстон подает в суд из-за незаконного подписания и применением о бюджете страны на 2023 финансовый год. Утверждается, что палата представителей утвердила бюджет на сумму в 1,7 триллиона долларов в условиях отсутствия кворума. Это стало «вопиющим нарушением конституции США», счел генпрокурор.

«Я подаю в суд на администрацию Байдена, чтобы прекратить реализацию данного законопроекта, потому что он не был принят на законных основаниях и является неконституционным», — заявил Пакстон. Он напомнил, что для принятия законопроектов необходимо личное присутствие как минимум половины членов палаты представителей. В данном случае более половины конгрессменов голосовали удаленно.

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Марина Совина
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