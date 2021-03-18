Байдена захотели засудить из-за нефтепровода

Власти 21 американского штата захотели засудить президента США Джо Байдена. Они подали иск с требованием отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, говорится на сайте генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Исковое заявление поступило в федеральный окружной суд Южного округа штата Техас. Американский лидер превысил свои полномочия, когда подписал указ об отмене строительства нефтепровода, считают истцы. Они просят признать указ неконституционным и отозвать его.

Из-за отмены проекта не менее 12 тысяч человек не смогут получить работу, а власти некоторых штатов лишатся потенциальной прибыли, сказано в иске. «Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти», — отметил генпрокурор Техаса.

Трубопровод должен был поставлять 800 тысяч баррелей нефти в сутки из Канады на перерабатывающие предприятия Техаса и Луизианы.

Ранее власти 12 штатов подали иски против Байдена из-за его указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Представители штатов считают, что решения главы государства приведут к большим денежным нагрузкам для населения.