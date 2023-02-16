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14:44, 16 февраля 2023Мир

В ОБСЕ назвали конфликт на Украине репетицией войны России с НАТО

Зампостпреда РФ в ОБСЕ: конфликт на Украине — репетиция столкновения России с НАТО

Фото: Marko Djurica / Reuters

Конфликт на Украине является репетицией сценария военного столкновения России со странами-членами НАТО, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Его цитирует РИА Новости.

«Украине была уготована участь полигона для такого противостояния, тестирования натовских вооружений в бою против российских образцов», — сказал российский дипломат, назвавший украинский конфликт «смертельным экспериментом НАТО», в котором сами украинцы выступают в качестве «пушечного мяса».

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«В основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО», — подчеркнул он.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не будет вовлечена в конфликт с Россией. По его словам, страны блока не будут втянуты в конфликт, однако при этом никогда не откажутся от приоритетной задачи НАТО, которая заключается в защите граждан альянса на собственной территории.

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Глеб Бажуткин
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