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16:53, 15 февраля 2023Мир

В Пентагоне опровергли возможность вовлечения НАТО в конфликт с Россией

Шеф Пентагона Остин: НАТО не будет вовлечена в конфликт с РФ, но поддержит Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) не будет вовлечена в конфликт с Россией, однако это не отменяет поддержку Украины. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

По его словам, страны блока не будут втянуты в конфликт, однако при этом никогда не откажутся от приоритетной задачи НАТО, которая заключается в защите граждан альянса на собственной территории. Остин подчеркнул, что альянс в настоящее время более сплочен и решителен, чем когда-либо. Он также заверил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц предупредил, что несмотря на оказание военной помощи Украине, НАТО не должна становиться стороной конфликта с Россией. По его мнению, поставки военной техники Украине еще приемлемы, однако альянс не должен непосредственно участвовать в боевых действиях.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что американское правительство приняло решение отправить ВСУ 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

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Варвара Кошечкина
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