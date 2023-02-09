Шольц предостерег НАТО от вовлечения в конфликт на Украине

Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта Украины с Россией

Несмотря на оказание военной помощи Украине, НАТО не должна становиться стороной конфликта с Россией. Такое предостережение высказал немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Он уточнил, что поставки военной техники Украине еще приемлемы. При этом альянс не должен непосредственно участвовать в боевых действиях.

Помимо этого, канцлер ФРГ настоял на том, чтобы страны прекратили соревноваться в боевых танках, подводных лодках и самолетах. Он считает, что все это вредит единому западному миру. «Мы сохраняем и укрепляем сплоченность, предварительно готовя конфиденциальные решения, прежде чем сообщать о них», — указал Шольц, вспоминая про недавнее решение Германии и США о поставке боевых танков Украине.

24 января стало известно, что Германия согласилась отправить в республику танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Помимо этого, будут выданы разрешения остальным странам на реэкспорт германской боевой техники. Позднее также стало известно, что немецкие власти одобрили отправку Киеву танков Leopard 1. В частности, речь идет о 178 единицах военной техники из промышленных запасов ФРГ.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что американское правительство приняло решение отправить ВСУ 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Американский лидер добавил, что Abrams чрезвычайно сложны в использовании. Позже также премьер-министр Великобритании принял решение об отправке в республику 14 танков Challenger 2.