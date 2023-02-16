Российского учителя осудили на 17,5 года за педофилию

В Петербурге суд приговорил учителя Виктора Ласточкина к 17,5 года колонии за педофилию

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 44-летнего учителя биологии Виктора Ласточкина к 17,5 года колонии строгого режима за педофилию. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Россиянина признали виновным по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Учителя задержали после обращения в правоохранительные органы двух местных жительниц. Они сообщили, что в отношении их 13-летних сыновей были совершены развратные действия. Позже выяснилось, что педагог был ранее условно осужден за аналогичные преступления.

Ласточкину также запретили работать в сфере детского образования, досуга и оздоровления на 17 лет. Фигурант вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки, развращавшего маленьких учениц.