Тренд на резиновые кроксы у невест стал предметом споров в сети

Невесты массово пришли на свадьбы в резиновых сабо Crocs и стали предметом споров в сети

Невесты массово пришли на свадьбы в резиновых сабо бренда Crocs и стали объектами споров в сети. Материал на эту тему появился на портале LadBible.

По информации издания, виновницы торжества принялись публиковать в TikTok ролики, на которых они демонстрируют процесс декорирования упомянутой обуви специальными вставками. Кроме того, некоторые последовательницы тренда также раскрашивают сабо или посыпают их блестками. Отмечается, что их видео набирают десятки тысяч просмотров на платформе.

Так, например, юзерша с никнеймом emlaycockx рассказала, что подготавливала «кроксы» к празднику около 10 часов, однако зрители не оценили результат ее творчества. «Почему ты захотела надеть Crocs на свадьбу?», «Что за бред», «Я отвожу в таких сабо детей в школу», «Спорный предмет», «Пожалуйста, остановись! "Кроксы" — это не свадебная обувь», — возмущались они.

Другая блогерша chloemore88, в свою очередь, украсила пару эмблемой люксового бренда Dior в камнях, при этом подписчики также раскритиковали ее действия в комментариях под постом. «Я правильно прочитала? Свадебные кроксы?», «Мне кажется, что вы переборщили», «Dior и Crocs — это что-то новенькое», — высказывались юзеры. Однако нашлись и те, кто поддержал девушку. «А мне нравится — очень необычно!», «Крутая идея», «Супер круто», — отмечали они.

Информация о закрытии магазинов Crocs в России появилась в марте 2022 года. Тогда же о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.