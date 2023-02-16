Майкл Б. Джордан появился на публике с украшением за пять миллионов рублей

Актер Майкл Б. Джордан появился на публике с брошью Tiffany & Co за пять миллионов рублей

Американский актер Майкл Б. Джордан появился на публике с роскошным украшением за пять миллионов рублей. Об этом сообщает People.

36-летняя телезвезда посетил премьеру фильма «Крид 3» в Лондоне в брючном костюме синего цвета в сочетании с двумя брошами люксового бренда Tiffany & Co из коллаборации с дизайнером Жаном Мишелем Шлюмберже 1960-х годов. Известно, что данные ювелирные изделия, получившие название Bird on a Rock, выполнены в виде птиц с драгоценными камнями.

Согласно материалу, одна из брошей изготовлена из 18-каратного желтого золота и платины с аметистом весом более 52 карат, 71 бриллиантом круглой огранки общей массой более двух каратов, а также розовым сапфиром весом 0,01 карата. Вторая птица повторяет дизайн первой, но вместо сапфира оформлена двухкаратным аквамарином.

Известно, что стоимость крупной броши составляет 69 тысяч долларов (5,1 миллиона рублей), при этом цена ее копии не раскрывается. Помимо упомянутых украшений, Джордан также надел стальные часы Vacheron Constantin за 12 300 долларов (919 тысяч рублей) и браслет Tiffany Lock Bangle из белого золота с бриллиантовым паве.

Ранее в феврале Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей. Поп-исполнительница спела на Супербоуле в часах Jacob & Co с ремешком из кожи крокодила и бриллиантами на циферблате, а также золотом кольце Bayco с редким рубином весом 19,47 карата и множеством бриллиантов весом 5,66 карата.