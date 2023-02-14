Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей

Певица Рианна выступила на соревновании Супербоул в украшениях за 88 миллионов рублей

Журналисты Page Six раскрыли стоимость украшений барбадосской певицы Рианны на концерте в честь соревнования Супербоул (Super Bowl). Материал опубликован на сайте издания.

Поп-исполнительница выступила на сцене, расположенной на стадионе, в наряде ярко-красного цвета, который состоял из комбинезона люксового бренда Loewe и оверсайз-пуховика марки Alaïa. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала низкие кеды в тон образа стоимостью 360 долларов (26,5 тысячи рублей) из коллаборации MM6 Maison Margiela и Salomon.

По информации издания, Рианна предстала перед публикой в ювелирных изделиях за 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей). Среди них оказались часы Jacob & Co с ремешком и кожи крокодила и бриллиантами на циферблате, а также золотое кольцо Bayco с редким рубином весом 19,47 карата и множеством бриллиантов весом 5,66 карата. Кроме того, наряд певицы дополнили серьги ретейлера Messika.

Ранее в феврале Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования. Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.