Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:16, 14 февраля 2023Ценности

Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей

Певица Рианна выступила на соревновании Супербоул в украшениях за 88 миллионов рублей

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Журналисты Page Six раскрыли стоимость украшений барбадосской певицы Рианны на концерте в честь соревнования Супербоул (Super Bowl). Материал опубликован на сайте издания.

Поп-исполнительница выступила на сцене, расположенной на стадионе, в наряде ярко-красного цвета, который состоял из комбинезона люксового бренда Loewe и оверсайз-пуховика марки Alaïa. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала низкие кеды в тон образа стоимостью 360 долларов (26,5 тысячи рублей) из коллаборации MM6 Maison Margiela и Salomon.

Материалы по теме:
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023
«Я всегда обожал прекрасный пол» Как любовь на склоне лет сделала великого парфюмера Герлена объектом жалости и насмешек?
«Я всегда обожал прекрасный пол»Как любовь на склоне лет сделала великого парфюмера Герлена объектом жалости и насмешек?
19 января 2023

По информации издания, Рианна предстала перед публикой в ювелирных изделиях за 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей). Среди них оказались часы Jacob & Co с ремешком и кожи крокодила и бриллиантами на циферблате, а также золотое кольцо Bayco с редким рубином весом 19,47 карата и множеством бриллиантов весом 5,66 карата. Кроме того, наряд певицы дополнили серьги ретейлера Messika.

Ранее в феврале Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования. Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском
Кремль оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии
Страны ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова после операции на руках
В Москве «фокусник» из Камеруна обманул знакомого на 23 тысячи долларов
Инстасамка увеличила размер гонорара в пять раз после отмены тура по России
В Таиланде начнут тщательнее проверять банковские карты иностранных туристов
Попытка «жесткой» мобилизации в Одессе попала на видео
Женщин предостерегли от совершения типичных ошибок во время первых свиданий
Нидерландские истребители F-35 сопроводили российские самолеты у границы Польши
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.