Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:11, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

В Госдуме ответили на сообщения о создании Роскомнадзором «цензурного комитета»

Хинштейн опроверг сообщения о планах Роскомнадзора по созданию «цензурного комитета»

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ответил на сообщения о якобы намерениях Роскомнадзора создать «цензурный комитет» для экспертизы на предмет соответствия российскому законодательству издаваемых в стране книг. В своем Telegram-канале парламентарий опроверг эту информацию.

По словам Хинштейна, у ведомства «нет и не может быть» планов по созданию «цензурного комитета». «Контроль за книгоиздательской деятельностью не входит в полномочия ведомства: Роскомнадзор осуществляет контроль исключительно в интернете, но никак не в офлайне», — объяснил депутат.

Формально сфера книгоиздательства находится в ведении Минцифры, добавил Хинштейн. Однако он подчеркнул, что не уверен в том, что экспертизу новых книг должны осуществлять органы власти. «На мой взгляд, это уместнее было бы делать силами самого профессионального сообщества: например, на площадке Российского книжного союза. Однако такая инициатива, наверное, должна исходить не от власти, а от отрасли», — отметил депутат.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Сюр, бред и абсурд» В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
«Сюр, бред и абсурд»В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
6 ноября 2021

О том, что Роскомнадзор якобы задумался о проведении экспертизы книжных новинок, в интервью 66.ru заявил исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. По его словам, с таким предложением регулятор обратился в Минцифры.

Харитонов утверждал, что Роскомнадзор предложил создать реестр российских издательств, обязать авторов предоставлять издателям экспертные заключения о том, что их книги не нарушают закон, а права на такие заключения передать госструктуре, к примеру, подведомственному регулятору Главному радиочастотному центру. «По сути, нам предлагают учредить цензурный комитет», — высказался исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей.

Ранее Роскомнадзор отреагировал на идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о маркировке Telegram-каналов с недружественным России контентом. Регулятор заявил, что пока не получал такого предложения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Лукашенко призвал «не маяться дурью и не воевать»
Си Цзиньпин пригласил Лукашенко в Китай
Резников обсудил с генсеком НАТО внедрение стандартов альянса на Украине
Миру предрекли попадание в «петлю гибели»
Возбуждено дело против экс-члена общественного совета МВД России за паспорт США
Госдума приняла закон о прекращении действия договоров СЕ в отношении России
В Госдуме ответили на сообщения о создании Роскомнадзором «цензурного комитета»
Минобороны заявило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS
Названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.