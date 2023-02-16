В Госдуме ответили на сообщения о создании Роскомнадзором «цензурного комитета»

Хинштейн опроверг сообщения о планах Роскомнадзора по созданию «цензурного комитета»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ответил на сообщения о якобы намерениях Роскомнадзора создать «цензурный комитет» для экспертизы на предмет соответствия российскому законодательству издаваемых в стране книг. В своем Telegram-канале парламентарий опроверг эту информацию.

По словам Хинштейна, у ведомства «нет и не может быть» планов по созданию «цензурного комитета». «Контроль за книгоиздательской деятельностью не входит в полномочия ведомства: Роскомнадзор осуществляет контроль исключительно в интернете, но никак не в офлайне», — объяснил депутат.

Формально сфера книгоиздательства находится в ведении Минцифры, добавил Хинштейн. Однако он подчеркнул, что не уверен в том, что экспертизу новых книг должны осуществлять органы власти. «На мой взгляд, это уместнее было бы делать силами самого профессионального сообщества: например, на площадке Российского книжного союза. Однако такая инициатива, наверное, должна исходить не от власти, а от отрасли», — отметил депутат.

О том, что Роскомнадзор якобы задумался о проведении экспертизы книжных новинок, в интервью 66.ru заявил исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. По его словам, с таким предложением регулятор обратился в Минцифры.

Харитонов утверждал, что Роскомнадзор предложил создать реестр российских издательств, обязать авторов предоставлять издателям экспертные заключения о том, что их книги не нарушают закон, а права на такие заключения передать госструктуре, к примеру, подведомственному регулятору Главному радиочастотному центру. «По сути, нам предлагают учредить цензурный комитет», — высказался исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей.

Ранее Роскомнадзор отреагировал на идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о маркировке Telegram-каналов с недружественным России контентом. Регулятор заявил, что пока не получал такого предложения.