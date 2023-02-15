Роскомнадзор ответил на предложение маркировать недружественные Telegram-каналы

Роскомнадзор пока не получал предложение о маркировке недружественных Telegram-каналов

Роскомнадзор сообщил, что не получал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко маркировать Telegram-каналы с недружественной России информацией и обнародовать их список. Комментарий регулятора передает ТАСС.

«Указанное предложение пока не поступало в Роскомнадзор», — ответили агентству в пресс-службе регулятора. Там добавили, что при поступлении его рассмотрят в установленном порядке согласно с компетенцией ведомства, а меры будут приняты в соответствии с российским законодательством.

Предложение о мерах противодействия Telegram-каналам с враждебным России контентом прозвучало на пленарном заседании в среду, 15 февраля. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что в мессенджере присутствуют каналы с патриотическими названиями, которые на деле могут публиковать недружественную РФ информацию. Матвиенко выступила с предложением маркировать такие каналы единым значком. Она также заявила, что необходимо попросить Роскомнадзор обнародовать список подобных каналов.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил количество фейков в Telegram. Он выразил уверенность в том, что на платформе ложной информации стало больше правды.