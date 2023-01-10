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13:10, 10 января 2023Интернет и СМИ

В Кремле оценили количество фейков в Telegram

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Telegram фейков стало больше правды

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил количество фейков в популярном мессенджере Telegram. Он заявил, что на платформе ложной информации стало больше правды, передает РИА Новости.

«К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», — высказался Песков.

Пресс-секретарь президента таким образом опроверг распространенные в Telegram сообщения о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с представителями США с целью активизации переговорного процесса по Украине.

В мае Песков заявил, что на Украине работает армия советников и пиар-компаний, которая создает фейки. В том же месяце пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский указал, что западные СМИ также используют язык фейков при освещении спецоперации России на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

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Олег Давыдов
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