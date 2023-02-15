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10:40, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

В Совфеде предложили маркировать Telegram-каналы с враждебной России информацией

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной России информацией

Фото: Совет Федерации

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили РИА Новости.

По словам Матвиенко, такие Telegram-каналы можно было бы помечать значками, наподобие иноагентов. Кроме того, она заявила, что Совфед предложит Роскомнадзору опубликовать список каналов в мессенджере, за которыми «прячутся недруги» России.

Ранее стало известно, что Telegram в 2022 году оказался самым популярным мессенджером у россиян. Он впервые обогнал по объему трафика своего конкурента WhatsApp.

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Маргарита Щигарева
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