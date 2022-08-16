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Telegram оштрафовали в России еще на несколько миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за отказ удалить экстремистские каналы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на несколько миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным Telegram Messenger Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поводом стал отказ Telegram удалить экстремистские каналы. Мессенджеру назначили штраф в размере семи миллионов рублей.

Ранее 16 августа сообщалось, что Telegram оштрафовали в России на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и каналы, публикующие недостоверную информацию.

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Евгения Наумова
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